Контрольний пункт "Новотроїцьке" закрили через пожежу та постійні вибухи: деталі

29 серпня контрольно-пропускний пункт "Новотроїцьке" на Донбасі закрили на в'їзд та виїзд через масштабну степову пожежу, а також – детонацію боєприпасів.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби у Facebook.

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29 серпня близько 16:00, за рішенням командувача Операції об’єднаних сил через пожежу степового масиву поблизу контрольних постів "Березове 1" та "Березове 2", в контрольному пункті в’їзду – виїзду "Новотроїцьке" ввели режим "червоний" та тимчасово припинили пропускні операції,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від вогню детонували мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси, які створили реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, яке слідувало через лінію розмежування.

"В той же час, нехтуючи життям цивільного населення, представники російсько-окупаційних військ продовжували направляти громадян, серед яких були діти та люди похилого віку, в бік зазначених КПВВ, наражаючи їх на реальну небезпеку. Прикордонники на спеціальному транспорті евакуювали в безпечне місце усіх людей, які прибували з тимчасово окупованої території України. Завдяки мужнім діям прикордонників жертв серед цивільного населення не допущено", – передає прес-центр відомства.

Наразі, пожежу поблизу КПВВ "Новотроїцьке", через постійну детонацію вибухонебезпечних предметів, не локалізували. Пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування не здійснюють.