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Контррозвідка СБУ попередила створення "брудної бомби" з радіоактивної речовини: відомі деталі

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Учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226, ввезеного в Україну контрабандою
Учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226, ввезеного в Україну контрабандою / прес-центр СБУ

Співробітники контррозвідки СБУ під час спецоперації не допустили реалізацію в країні радіоактивного матеріалу Радій-226. Небезпечну речовину ввезли в Україну контрабандою з однієї із країн Центральної Європи.

Про це інформує прес-центр Служби безпеки України.

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Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226, ввезеного в Україну контрабандою з однієї із країн Центральної Європи. Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір’ї схованку на глибині понад два метри. Фахівці вилучили з неї контейнер циліндричної форми, в якому й зберігалася радіоактивна речовина,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вилучену речовину направили до Інституту ядерних досліджень НАН України, де після проведеної експертизи її було ідентифіковано як Радій-226. Окрім цього, стало відомо про джерело походження "знахідки": вона вироблена у 1930-х роках чехословацькою компанією "Radiumchema".

сбу радій
Співробітники контррозвідки СБУ під час спецоперації не допустили реалізацію в країні радіоактивного матеріалу Радій-226

За висновками експертів, Радій-226 у такій кількості є потужним джерелом гамма-випромінювання, без екранування і належного зберігання він міг призвести до радіоактивного зараження людей та місцевості. Потрапляння речовини з контейнера на відкриту територію призвело б до зараження двадцяти гектарів. 

сбу радій
Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір’ї схованку

Більше того, використання Радію-226 зловмисниками у терористичних та екстремістських цілях як компоненту для вибухового пристрою так званої "брудної бомби" могло спричинити катастрофічні наслідки на міжнародному рівні.

Наразі силовики встановили всіх співучасників злочину, причетних до незаконного обігу радіоактивних матеріалів. Триває досудове слідство.

 

Теги: Новини України СБУ Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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