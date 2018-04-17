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"Контрудар" Кремля: чи можуть санкції Росії нашкодити США

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Контрсанкції Росії можуть нашкодити США
Контрсанкції Росії можуть нашкодити США / Политическое обозрение

15 травня Держдума Росії розглядатиме законопроект про економічні санкції у відповідь на "недружні дії" США та інших країн. Якщо документ ухвалять, це вплине на співпрацю двох країн в авіаційній, аерокосмічній та атомній галузях.

Про це пише CNN.

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Хоч Росія не входить у двадцятку найбільших торгових партнерів США, але її санкції все ж можуть завдати шкоди Америці, зазначається у публікації.

На думку Джейсона Буша, аналітика Eurasia Group, російський парламент майже напевно прийме такий закон, але він буде "реалізований набагато вибірковіше, ніж дозволяє повний текст".

У повному ж тексті санкційного законопроекту йдеться, зокрема, про припинення поставок титану американським авіабудівним компаніям. Так, російська корпорація "ВСМПО-Авісама" може відмовитись від постачання цього металу і виробів з для компанії Boeing – свого найбільшого замовника.

Окрім того, Росія може припинити поставки у США двигунів РД-180, які використовуються в американських ракетах-носіях Atlas V. Їх виводять у космос військові, розвідувальні та комерційні супутники. Заборона на імпорт цих двигунів призведе до проблем в аерокосмічній промисловості Штатів.

Згідно із законопроектом, Росія могла б розширити список заборонених до ввезення американських товарів, складений у 2014 році у відповідь на західні санкції у зв'язку з окупацією Криму та війною на сході Україні. (...) Під нові санкції можуть потрапити додаткові види продуктів харчування, а також алкоголь і тютюн, програмне забезпечення та фармацевтична продукція,
– розповідають журналісти.

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Російські законодавці, які підготували законопроект, говорять і про можливе припинення співпраці зі Сполученими Штатами в галузі атомної енергетики. Під штрафні заходи можуть потрапити експортні поставки урану. За даними Управління за інформацією в галузі енергетики (EIA), Сполучені Штати імпортують більшу частину урану, що використовується як паливо.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини політики Санкції Новини Росії Новини США
Джерело: 24 Канал
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