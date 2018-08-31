Концерт Imagine Dragons в Києві: соліст гурту на сцені підняв прапор України
Відома американська група Imagine Dragons сьогодні, 31 серпня, розпочала свій грандіозний концерт в Києві на НСК "Олімпійський".
Соліст гурту Ден Рейнольдс вразив десятки українських фанатів тим, що під час виконання пісні підняв на сцену прапор України.
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У цей час Imagine Dragons виконували хітову пісню "It's time".
Imagine Dragons / 24 канал
Imagine Dragons / 24 канал
Imagine Dragons / 24 канал
Imagine Dragons / 24 канал
Imagine Dragons / 24 канал
Джерело: 24 Канал
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