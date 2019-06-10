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      Концерт на підтримку партії Труханова – Кернеса ледь не закінчився трагедією: відео

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      Концерт в Одесі
      Концерт в Одесі / Думская

      В Одесі під час концерту, організованого новоствореною партією місцевого мера Геннадія Труханова і харківського Кернеса – "Довіряй ділам", впала металева конструкція. Дивом вона не зачепила людей, які стояли поруч.

      Зазначимо, що новий рух Кернеса на виборах до парламенту об’єднується із "Опозиційним блоком", "Партією миру і розвитку", "Наші" і "Відродженням". Вони вже двічі переносили свій з’їзд, на якому мають визначитися зі списком кандидатів у депутати. Раніше вони планували провести його в Одесі, де й відбувся концерт на підтримку політсили Кернеса – Труханова, проте згодом плани змінилися.

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      На агітаційному концерті в Одесі на Потьомкінських сходах виступали Ірина Білик та Макс Барських. Проте шквальний вітер в якийсь момент розхитав металеву конструкцію зі звуковим обладнанням, і вона впала. Дивом, не постраждали люди, в останній момент декілька осіб встигли відійти від небезпечного місця.

      концерт мерія Одеса
      Анонсований Одеською мерією концерт

      Вберегти людей від травмування вдалося курсантам Одеського державного університету внутрішніх справ, які несли службу з охорони публічного порядку і знаходилися найближче до неї,
      – повідомили в одеській поліції.

      На подію відреагував і місцевий активіст Сергій Стерненко.

      На концерті, організованому партією Кернеса-Труханова впала металева конструкція: відео

       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Одеси Геннадій Кернес Геннадій Труханов
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