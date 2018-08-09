Концерт "Океан Ельзи" в Києві: Святослав Вакарчук зробив важливий анонс до свого виступу

До довгоочікуваного концерту гурту "Океан Ельзи" в Києві залишились 2 тижні. Відтак Святослав Вакарчук анонсував, який ще колектив виступить на сцені НСК "Олімпійський" 24 серпня.

Відповідна інформація з'явилась на офіційній сторінці "Океан Ельзи" в Facebook.

Згідно з анонсом, перед виступом популярного гурту меломани зможуть насолодитись колоритними піснями "ДахиБрахи". Саме ці талановиті музиканти стали спеціально запрошеними гостями заходу.

Читайте також: Я прийшла вчасно, а тут Слава, – Джамала поділилась історією про зустріч з Вакарчуком

Ми раді виступати на одній сцені з унікальним музичним колективом, який вже став одним із символів України в світі. Я дуже люблю їх творчість. Їх виступи, на яких я був – серед найкращих моїх концертних спогадів,

– зізнався Святослав Вакарчук.

Зазначимо, що це буде перший концерт "Океану Ельзи" після майже річної концертної паузи. Відбудеться він 24 серпня на НСК "Олімпійський". Розпочнуть концерт гості заходу – гурт "ДахаБраха".

Дивіться кліп гурту "ДахаБраха" на пісню "Please don't cry" (відео):

Хто такі "ДахаБраха"?

Це один із найпопулярніших та найоригінальніших гуртів України. Його організатором є Владислав Троїцький. Чоловік у 2000-их роках сформував колектив у творчій атмосфері театру "Дах". До гурту ввійшли талановиті музиканти та фольклористи, які створили пісні в стилі "етно-хаос".



За 14 років існування колектив випустив 4 студійних альбоми, які підкорили не тільки Україну, але й світ. На концерті "Океан Ельзи" музиканти заспівають як відомі композиції, так і нові.