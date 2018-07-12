Концерт Олега Винника вплинув на календар матчів УПЛ

Футбольний поєдинок "Карпати" – "Чорноморець", який був запланований 29 липня на стадіоні "Чорноморець", через концерт Олега Винника відбудеться у Львові.

Причиною такого рішення став концерт українського співака Олега Винника на стадіоні "Чорноморець". Автор хітів "Ніно" і "Вовчиця" виступить 28 липня, а матч "Чорноморця" і "Карпат" відбудеться на день пізніше.

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Також українська Прем’єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів 2 туру УПЛ.

28 липня:

"Олександрія" – "Зоря" (17.00)

"Львів" – "Динамо" (19.30)

29 липня:

"Олімпік" – "Ворскла" (17.00)

"Карпати" – "Чорноморець" (17.00)

"Шахтар" – "Арсенал" (19.30)

"Маріуполь" – "Десна" (19.30)

Нагадаємо, що у новому сезоні УПЛ "Чорноморець" офіційно замінить "Полтаву", яка здобула право в перехідних матчах грати в чемпіонаті України нового сезону, але потім відмовилася від участі в змаганнях.