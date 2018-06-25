Концерт "Українська пісня 2018": названо нових хедлайнерів

Грандіозний концерт нацпроекту "Українська пісня/Ukrainian Song Project" відбудеться 18 серпня на стадіоні "Арена Львів".

27 найкращих виконавців виступлять на одній сцені – напередодні 27-ої річниці Незалежності України.

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Оргкомітет оприлюднив імена ще п’яти хедлайнерів музичної події – це Melovin, Tayanna, Dilemma, Kadnay і Navi.

Нагадаємо, раніше були названі такі хедлайнери "Української пісні 2018": "Воплі Відоплясова", Pianoбой, О.Torvald, Alyosha і польський гурт CHEMIA, засновником та гітаристом якого є Войцех Бальчун (українці знають пана Войцеха як колишнього Голову правління "Укрзалізниці" (2016-17 рр.).

CHEMIA – Fun Gun: відео

Разом із відомими артистами на грандіозну сцену на "Арені Львів" 18 серпня вийдуть і молоді виконавці та гурти – десятеро переможців відбіркового туру, який триває від початку травня 2018 року.

Переможців відбору "Української пісні 2018" визначають експерти – цього року це музичний продюсер Руслан Квінта, музичний продюсер телеканалу "Україна" Геннадій Вітер, композитор Михайло Некрасов, засновник лейблу "Контрамарка" Олександр Порядченко, продюсер каналу М2 Роман Муха, головний редактор онлайн-журналу Karabas Live Ігор Панасов і генеральний продюсер "Українська пісня / Ukrainian Song Project" Тарас Курчик. А на допомогу експертній раді прийдуть інтернет-користувачі – на офіційному сайті Проекту у першій половині липня пройде два етапи голосування за конкурсантів.

Квитки на великий концерт "Українська пісня 2018" 18 серпня на "Арені Львів" – тут: lviv.kontramarka.ua