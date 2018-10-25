Концерт за 8 гривень: Юрко Юрченко потішив прихильників гурту в Києві

Гурт Yurcash, солістом якого є запальний Юрко Юрченко, незвично відзначив 14-ий день народження. Артисти спустились у столичне метро, де зіграли відомі всім треки.

Артистів із колективу Yurcash по праву можна назвати народними, адже річницю з дня створення гурт відсвяткував із прихильниками. Для цього музиканти обрали червону вітку київської підземки. Відтак вхід на виступ Yurcash коштував всього 8 гривень.

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Упродовж 45 хвилин музикантам вдалось дати міні-концерт на 10 станціях метро. Розпочали Yurcash свій "тур" з "Академмістечка", зібравши чималу аудиторію прихильників, що мандрували підземкою разом з артистами. Юрко Юрченко виконав свої відомі хіти та заспівав пісні Потапа і Насті Каменських "Чумачечая весна" та Павла Зіброва "Хрещатик".

Дивіться виступ Yurcash у столичному метро (відео):

Варто зазначити, що це не єдині виступи, присвячені 14-річчю гурту. Згодом Yurcash вирушать у "прощальний тур" містами України.