Компанії "Alight" створила акцію "Стоп культурний карантин" для того, щоб хоча б привернути увагу. Вони не розуміли чи існують хоч якісь правила, чи є хоч якесь розуміння як їх галузь виводити з карантину.

Поки що це пошуки виходу із ситуації, як зробити хоч якось концерт. Вони працювали і з концертом гурту "Без обмежень", який давно авто концерт, і з "Green Grey", який влаштував концерт на даху. Це все потрібно для психологічного врівноваження працівників нашої галузі. Про це 24 каналу розповів СЕО компанії "Alight" Володимир Андрусишин.

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Він пояснив, що згідно із законом, зараз можуть проводити тільки сидячі концерти. Тобто в ресторанах, концерт-холах, де люди прив'язані до місця. Максимум 1 людина на 5 квадратних метрів, в залежності від залу.

Весь персонал повинен бути в масках, повинні бути всюди антисептики, рукавички. Усі загальноприйняті правила, як для відвідувачів торговельних центрів, ресторанів. Все те ж саме,

– розповів Володимир Андрусишин.

"Поки що мова про концерти у фан-зонах, де стоячі, мова ще не йде. Ми наводили дуже багато прикладів європейських країн. На що наш санітарний лікар України (Віктор Ляшко – 24 канал) сказав: "Ви берете на себе відповідальність, що наші люди будуть танцювати на квадратному своєму метрі?", – додав Андрусишин.

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Він пояснив, що влада пішла на діалог. Тепер все залежить від людей – як працівників цієї галузі, так і глядачів. Вони повинні розуміти не тільки свої права, а ще й свою відповідальність.

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