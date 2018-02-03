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"Концтабір для тварин": у Дніпрі пікетували цирк

18:33, сьогодні 126 Читать новость на русском

Кілька десятків людей протестували пікетували будівлю Дніпропетровського державного цирку, протестуючи проти жорстокого поводження з тваринами.

Зоозахисники та волонтери вимагали заборонити в Україні цирки із тваринами.

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Як інформує "Радіо Свобода", акція була приурочена до початку нового сезону в цирку і презентації нового циркового шоу "Цирк на воді".

Учасники акції, яких зібралось понад 3 десятки, тримали в руках плакати з написами "Цирк – концтабір для тварин", "Тварина – особистість, а не іграшка" та "Батьки, не нав'язуйте дітям цирк".

Цирк без тварин акція Дніпро

У Дніпрі пікетували цирк//Фото: Радіо Свобода

Під час акції батьки саме вели дітей на виставу до цирку. Активісти підходили до них і показували дітлахам фото з виснаженими та хворими тваринами, яких нерідко випускають на сцену під дією препаратів.

До слова, напередодні подібні акції відбувались біля міських цирків в Одесі та Львові, де не обійшлось без сутичок.

Теги: Новини України Новини Дніпра Діти світ тварин Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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