Коня, який впав в центрі Одеси, власник передав у притулок

Кінь, який влітку в Одесі не витримав тягнути карету і впав на бруківку, більше не розважатиме туристів. Власник тварини ухвалив рішення передати її притулку "Вуглинка".

Історія цього коня схвилювала суспільство після того, як у мережі розповіли про інцидент на вулиці Грецькій. Задля розваги туристів, власник запряг тварину у карету.

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Бідолашний кінь намагався вгору по вулиці у напрямку Пушкінської. Господар навіть не розпрягав тварину, а лише намагався її підняти.

Небайдужі перехожі зауважили, що у коня, вочевидь, травмована нога. Стурбовані люди зателефонували до поліції. Правоохоронці оперативно відреагували.

Власник не впевнився в безпеці для руху тварини – кінь послизнувся на бруківці та впав,

– розповіли у поліції.

Через жорстоке поводження з твариною правоохоронці склали на горе-господаря адміністративний протокол.

Через місяць після інциденту власник все-таки звільнив тварину. Тепер кінь мешкатиме у притулку.

Кінь житиме у притулку: дивіться відео "Новости Одесса"

Допис з телеграм-каналу "Новости Одесса":

Громадський резонанс, активна участь зоозахисних організацій призвели до того, що господар коня, який впав на Дерибасівській, ухвалив рішення передати тварину у притулок Вуглинка.

Тварина більше не возитиме туристів і главу приморській райадміністрації.