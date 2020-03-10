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      Координатор "Великого будівництва" Юрій Голик розповів, коли відкриється новий корпус Охматдиту

      -
      Юрій Голик

      Будівельні роботи в новому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит будуть завершені 31 березня.

      Про це повідомив у Facebook координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

      "Будь-яку нескінченну в силу різних причин історію завжди потрібно доводити до фінішу і ставити крапку. А краще знак оклику. Восени було прийнято рішення закінчити всі будівельні роботи в Охматдиті до 31 березня", – розповів він.

      За словами Голика, за два місяці в лікарні проведуть всі необхідні пуско-налагоджувальні роботи, після чого новий корпус буде готовий приймати юних пацієнтів.

      "Це важливо. Тому що кожен день роботи не на повну потужність – це неврятовані дитячі життя", – підкреслив координатор національної програми.

      "Вже влітку в Охматдиті працюватимуть ще кілька нових відділень, а операцій з трансплантації кісткового мозку буде проводитися в чотири рази більше. Максимально прискорили все, що можливо, щоб закінчити будівельні роботи тут вже 31 березня", – запевнив Голик.

      Нагадаємо, будівництво нового корпусу дитячої лікарні розпочалося понад дев'ять років тому.

      Раніше Юрій Голик розповів, як в Києві в рамках національної програми "Велике будівництво" готують до здачі в експлуатацію два дитячі садки, а також трасу Київ-Чернігів. В цілому в рамках проєкту планується за рік побудувати або відремонтувати по всій країні 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, понад 200 відділень невідкладної медичної допомоги та понад 6,5 тисяч кілометрів доріг.

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      Теги: Новини України
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