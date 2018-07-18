Координатору С14 Мазуру обрали запобіжний захід: подробиці

Координатору праворадикальної організації С14 Сергію Мазуру Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід: його посадили під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Мазура підозрюють в організації погрому табору ромів на Лисій горі у Києві.

Про це сам активіст написав на своїй сторінці у Facebook.

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Мені цілодобовий домашній арешт. Все через те, що учора я спізнився на суд, на який мені добиратись півтори-дві години, а повідомили за півгодини. Рішення незаконне. Так як навіть повторна мені підозра та усі інші клопотання були підписані прокурором, який не має до справи до жодного стосунку, нема в ЄРДР і відповідно повноважень,

– написав Мазур.

Додамо, що група підтримки лідера праворадикалів принесла під стіни суду так звані "речові докази" з Лисої гори.

"Активісти С14 принесли сміття з Лисої гори до РУВС Голосієво. Це нові речдоки для слідака-фабриканта Заруднього, які благоустрій вже третій місяць не може вивезти. Дуже символічно вийшло. Сміття і головна "урна" району. Все на своєму місці",

– йдеться у повідомленні спільноти С14 у Facebook.

Нагадаємо, 10 липня координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру оголосили про підозру через влаштований "рейд" у ромському таборі на Лисій горі, що у Києві.

Раніше, у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. 7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.

Відтак, за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують подію за статтею "Хуліганство".