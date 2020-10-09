Дізнавачі Стрийського відділу поліції 7 жовтня повідомили про підозру чоловікові, який завдав шкоди ландшафтному заказнику "Моршинський". Зловмисник, не маючи дозволів, копав там траншеї.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному знищенні території природно-заповідного фонду. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Що саме робив чоловік у заказнику

Ландшафтний заказник "Моршинський" входить до складу природно-заповідного фонду України. 43-річний чоловік копав там траншеї. Він завдав значної шкоди заказнику тим, що зняв верхній шар ґрунту.

Що відомо про Моршинський заказник? Це ландшафтний заказник місцевого значення в Україні. Він розташований на Львівщині, поруч з містом Моршином. Метою створення заказника було збереження букових, дубових та грабових насаджень віком понад 100 років.

Що загрожує чоловікові за копання траншей

Правоохоронці під час досудового розслідування встановили, що чоловік не мав дозвільних документів на проведення таких робіт. За копання траншей у заказнику чоловікові тепер загрожує до 3 років в'язниці.

Наразі триває досудове розслідування.