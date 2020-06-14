У Львові в день шостих роковин катастрофи літака Іл-76 у місцевому парку культури в пам'ять про трагічну подію встановили копію літака в мініатюрі.

Усі елементи інсталяції виготовили працівники парку, повідомляє 24 канал.

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Копія літака стоятиме до серпня. Пізніше її передадуть у "Будинок воїна". Натомість, замінять іншим витвором – черговим епізодом про події на Донбасі.

"Це буде Іловайськ, це буде Донецький аеропорт, бої за Широкине, Дебальцеве, "промка" Авдіївка. Тобто ті події, які є значущими важливими для нашого війська, і в яких ми зрештою втратили дуже багатьох хлопців. Люди не мають права забувати", – наголосила речниця парку культури імені Б. Хмельницького Ірина Вовк.



У Львові встановили копію у мініатюрі збитого Іл-76 / Скриншот



Біля мініатюри розмістили інформаційні листи про страшну подію / Скриншот

Дивіться відео: у Львові встановили мініатюру Іл-76

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