Копію збитого окупантом літака Іл-76 встановили у Львові: фото, відео
У Львові в день шостих роковин катастрофи літака Іл-76 у місцевому парку культури в пам'ять про трагічну подію встановили копію літака в мініатюрі.
Усі елементи інсталяції виготовили працівники парку, повідомляє 24 канал.
Важливо Шості роковини збиття Іл-76 над Луганськом: Зеленський зробив заяву
Копія літака стоятиме до серпня. Пізніше її передадуть у "Будинок воїна". Натомість, замінять іншим витвором – черговим епізодом про події на Донбасі.
"Це буде Іловайськ, це буде Донецький аеропорт, бої за Широкине, Дебальцеве, "промка" Авдіївка. Тобто ті події, які є значущими важливими для нашого війська, і в яких ми зрештою втратили дуже багатьох хлопців. Люди не мають права забувати", – наголосила речниця парку культури імені Б. Хмельницького Ірина Вовк.
У Львові встановили копію у мініатюрі збитого Іл-76 / Скриншот
Біля мініатюри розмістили інформаційні листи про страшну подію / Скриншот
Дивіться відео: у Львові встановили мініатюру Іл-76
Збиття Іл-76 над Луганськом: що відомо
- Трагедія трапилася у ніч на 14 червня 2014 року.
- Терористи підбили транспортний літак Іл-76 25-й військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України.
- В авіакатастрофі загинули 49 людей, зокрема 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.
- Це стало найбільшою з початку АТО і одночасною найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності.
- Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових. Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.
- Згодом суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі.
- СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.