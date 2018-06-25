17:02
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
Повернись живим

Коптер зафіксував: волонтери розповіли, як бойовики використовують полонених

540
Коптер зафіксував, як бійці використовують полонених українських бійців
Коптер зафіксував, як бійці використовують полонених українських бійців / Фото з відкритих мереж

В околицях Донецька нещодавно український зв'язківець помітив ворожий Урал, який прибув на передові позиції бойовиків. Зазвичай на ньому найманці проводили ротацію та підвозили боєприпаси.

Проте за допомогою коптера вдалась зафіксувати, що на Уралі цього разу терористи вивезли полонених українців для проведення робіт.

Читайте також: У СБУ сповістили про жорстокі дії Росії щодо полонених на Донбасі українських бійців

Про це представникам Фонду "Повернись живим" розповіли військові.

Як відомо, окупаційні війська досить часто використовують полонених на передовій, укріплюючи свої позиції.

Українські військові зазначили, що командир дав роті вогневої підтримки команду "до бою", для точного корегування вогню сказав запустити у повітря коптер. Було ледь видно скупчення десь 30 чоловік, які активно укріплювали передові позиції та носили ящики зі снарядами.

Коли вже всі були готові завдати превентивного удару – пілот повідомив, що, на його думку, це наші полонені. Пілот коптера побачив 6 бойовиків з автоматами, які контролювали роботу людей в цивільному у старій піксельній та британській формі. І він мав рацію.

Таким чином, використання коптерів на передовій допомагає рятувати не
тільки життя армійців, але й військовополонених.

Читайте також: Волонтери дізнались, як живе родина першого вбитого окупантами воїна ЗСУ

Автор: Повернись живим
Теги: Новини України Війна на Донбасі Публікації Новини Росії Волонтери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук