Корабель флоту Великої Британії увійшов в Чорне море: росіяни вже стежать за ним
Британський патрульний корабель прибережної зони Trent P224 16 травня увійшов в Чорне море. Мета візиту наразі невідома, але росіяни вже почали слідкувати за ним.
Джерело:"Думская"
Так, російські ЗМІ пишуть, що їхні сили вже почали пильно стежити за кораблем. Про це повідомили у міноборони Росії.
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Що відомо про корабель
- Відомо, що це один з новітніх кораблів британського флоту. Його ввели до складу лише в серпні 2020 року.
- Довжина судна становить 90 метрів, ширина – 13, осадка – 3,8 метра. Водотоннажність сягає 2300 тонн. Екіпаж складається з 60 моряків.
- Корабель озброєний артустановками DS30M Mк2 та кулеметами Mk48. Вертолітний майданчик може прийняти вертоліт типу "Мерлін".
До речі, керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко зазначав, що саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей потрібні сьогодні для блокування частини ризиків.
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