Корабель флоту Великої Британії увійшов в Чорне море: росіяни вже стежать за ним

Британський патрульний корабель прибережної зони Trent P224 16 травня увійшов в Чорне море. Мета візиту наразі невідома, але росіяни вже почали слідкувати за ним.

Так, російські ЗМІ пишуть, що їхні сили вже почали пильно стежити за кораблем. Про це повідомили у міноборони Росії.

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Що відомо про корабель