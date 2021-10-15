Корабель ВМС України, який зазнав лиха у Чорному морі, повернувся в Одесу

Корабель Військово-Морських Сил, який під час виконання завдань за призначенням зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся до пункту постійної дислокації у місті Одеса.

Про це повідомив начальник пошуково-рятувальної служби ВМС ЗСУ капітан І рангу Олексій Нестеров у відеозверненні, оприлюдненому 14 жовтня.

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Він зазначив, що незважаючи на штормові умови, завдяки вмілим та оперативним діям екіпажу наслідки аварійної ситуації вдалось локалізувати та не допустити подальше затоплення відсіків корабля.

Фахова підготовка особового складу відіграла головну роль у боротьбі за живучість корабля, адже військові моряки мають бути готові до будь-яких позаштатних ситуацій в морі та вміло реагувати на них,

– наголосив військовий.

За його словами, важливим фактором, що також дав змогу втримати корабель на плаву, став нещодавно проведений вперше за останні 30 років ремонт.

Олексій Нестеров також відзначив й професійні дії морської авіації, що транспортувала аварійно-рятувального майно й евакуювала особовий склад.

Корабель відновлять у короткі терміни, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС ЗСУ.

Корабель ВМС, який зазнав лиха у Чорному морі, повернувся в Одесу: відео