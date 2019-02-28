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      Корабель РФ протаранив круїзний лайнер у Південній Кореї: капітан російського судна був п'яним

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      Російський корабель "Сігранд" після того, як врізався у міст
      Російський корабель "Сігранд" після того, як врізався у міст / Yonhap

      Російський вантажний корабель "Сігранд", яким керував нетверезий капітан, протаранив круїзний лайнер і врізався у міст біля берегів Південної Кореї.

      Так, спочатку судно відхилилося від курсу, а згодом і врізалося у круїзний лайнер у порту. Завершилась мандрівка цього корабля тим, що він врізався у міст. Про це пише Yonhap.

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      Російське вантажне судно відхилилося від курсу й врізалося в міст на південно-східному узбережжі Південної Кореї,
      – мовиться у повідомленні.

      В результаті інциденту була пошкоджена нижня частина мосту. Судно затримала берегова охорона, аналіз крові російського капітана показав 0,086% алкоголю при допустимій нормі у 0,03%.

      Чому судно рухалося в бік мосту – невідомо, воно мало завданий курс у зовсім іншому напрямі. На відео зіткнення видно, що корабель таранить переправу, по якій їдуть безліч автомобілів.

      Корабель "Сігранд" прямував із міста Пусан до Владивостока. Перевозило російське судно сталь.

      Дивіться відео: російський суховантаж із п'яним капітаном на борту врізався у міст

      Зазначимо, що це – далеко не перший конфуз із російськими кораблями. Так, влітку 2018 року у Санкт-Петербурзі під час військового параду катер ВМФ РФ врізався в опору Благовіщенського мосту.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Курйозні новини Водний транспорт Алкоголь Аварії та ДТП Південна Корея
      Джерело: 24 Канал
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