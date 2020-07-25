Ескадра НАТО в складі п'яти кораблів зайшла в Одесу вранці, 25 липня. Кораблі простоять в Чорному морі до 28 липня.

Першими прибули на військово-морську базу "Південь", корвети – румунський "Контрадмірал Себастіан" та болгарський "Бадьорий", повідомляє "Думская".

Раніше До Чорного моря наближається ракетний есмінець США

Уже о 9 ранку в порт прибули основні ударні сили Sea Breeze фрегати – іспанський "Альваро де Базан", турецький "Йлдирим" і румунський "Регіна Марія".

Зауважимо, що всі кораблі, окрім іспанського, уже неодноразово гостювали в Одесі.



Так виглядає іспанський фрегат "Альваро де Базан"

Натомість іспанський "Альваро де Базан" вперше у Чорному морі. Цікаво, що екіпаж іспанського флагмана на цих навчаннях відзначився – льотчики провели успішну рятувальну операцію по доставці травмованого американського моряка з есмінця "Портер" на Шкільний аеродром Одеси.

Що відомо про іспанський корабель "Альваро де Базан"

Фрегат названий на честь іспанського адмірала XVI століття і включений до складу іспанських ВМС в грудні 2003 року. Довжина корабля 147 метрів, ширина – 19, а осадка – 8 метрів. Корабель має дві газові турбіни General Electric LM 2500 і дві дизельні установки Bazan-Caterpillar.



Іспанський корабель вперше в Чорному морі



Кораблі стоятимуть в одеському порті до 28 липня

Alvaro de Bazan оснащений аналогом американської бойової інформаційно-керуючої системою "Іджіс". Основна ударна зброя корабля – протикорабельні ракети "Гарпун".

Зверніть увагу! Росія нарощує свою військову присутність у Чорному морі. Це ставить під загрозу не лише безпеку України, але й країн-членів НАТО. Тож Альянс погодився збільшити присутність своїх кораблів в чорноморському регіоні.