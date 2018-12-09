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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Кораблі НАТО мають увійти в Чорне море, аби стримати Росію, – Порошенко

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      Порошенко вважає, що кораблі НАТО допоможуть протистояти РФ в Чорному морі
      Порошенко вважає, що кораблі НАТО допоможуть протистояти РФ в Чорному морі / Фото з відкритих джерел

      Північноатлантичний альянс може підтримати Україну в боротьбі з агресією Росії, якщо відправить свої військові кораблі в Чорне море.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

      Читайте також: "Це сигнал для Росії": у НАТО розповіли про наслідки агресії Кремля та кораблі в Чорному морі

      Одним із можливих варіантів підтримки України може бути захід суден НАТО в Чорне море. Може обговорюватись питання, які країни можуть надати такі судна, але це мають бути країни НАТО аби більше не дозволити РФ діяти таким чином,
      – наголосив він.

      Глава держави зауважив, що у цій ситуації розраховує на США, адже присутність кораблів альянсу у Чорному морі є питанням глобальної безпеки.

      Окрім того, президент закликав РФ та її президента Володимира Путіна забиратися геть з території України.

      "Росія заплатить величезну ціну, якщо атакує Україну", – підсумував Порошенко.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

       

       

      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко НАТО Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Зброя
      Джерело: 24 Канал
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