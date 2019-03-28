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      Кораблі НАТО увійдуть в порт Одеси наступного дня після виборів президента

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      Кораблі НАТО 1 квітня увійдуть в Одесу
      Кораблі НАТО 1 квітня увійдуть в Одесу / dumskaya.net

      Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО 1 квітня зайдуть до Одеського морського порту з черговим візитом.

      Посольство Канади в Україні повідомило, що представники НАТО під час візиту в Україну проведуть спільні навчання з військовими ВМС.

      Читайте також: Військові кораблі та навчання: НАТО нарощує сили у Чорному морі через агресію Росії

      Фрегат Королівських ВМС Канади "Торонто" і фрегат ВМС Іспанії "Санта Марія" прибудуть до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом із іншими кораблями у складі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб,
      – йдеться у повідомленні.

      Капітани кораблів під час перебування в Одесі проведуть зустріч з військовими Збройних сил України та будуть працювати з моряками ВМС. Окрім того, на борту кораблів будуть організовувати екскурсії, на які можуть прийти усі охочі.

      Кораблі також візьмуть участь у навчанні "PASSEX" спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря з метою підвищення взаємосумісності з суднами Альянсу і держав-партнерів.

      Це вже буде другий захід кораблів НАТО в Одесу. Вранці 25 лютого ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook увійшов в Одеський морський торговий порт. Корабель пробув у місті три дні. Метою заходу корабля в Україну було зміцнення взаємодії с партнерами по НАТО та "проведення операції із забезпечення безпеки на морі і підвищення стабільності у цьому регіоні".

      Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?Група кораблів НАТО увійдуть в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Чорне море Водний транспорт Збройні сили України НАТО
      Джерело: 24 канал
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