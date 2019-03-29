Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО вже увійшли у Чорне море. Вони прибудуть до Одеського морського порту з черговим візитом наступного дня після виборів.

Посольство Канади в Україні повідомило, що представники НАТО під час візиту в Україну проведуть спільні навчання з військовими ВМС.

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Фрегат Королівських ВМС Канади "Торонто" і фрегат ВМС Іспанії "Санта Марія" прибудуть до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом із іншими кораблями у складі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб,

– йдеться у повідомленні.

У соцмережі з'явилося відео групи кораблів НАТО, що проходять протоку Босфор по дорозі в Чорне море. Відеозапис опублікувало турецьке інформаційне агентство Demirören Haber Ajansı в Twitter.

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 березня 2019 р.

Капітани кораблів під час перебування в Одесі проведуть зустріч з військовими Збройних сил України та будуть працювати з моряками ВМС. Окрім того, на борту кораблів будуть організовувати екскурсії, на які можуть прийти усі охочі.

Кораблі також візьмуть участь у навчанні "PASSEX" спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря з метою підвищення взаємосумісності з суднами Альянсу і держав-партнерів.

У Росії відреагували – кораблі військово-морського флоту Росії розпочали стеження за групою з трьох фрегатів НАТО.

Спостереження за діями військових кораблів НАТО здійснюють кораблями ВМФ Росії "Іван Хурс" і "Василій Биков",

– зазначили в російському національному центрі управління обороною.

Це вже буде другий захід кораблів НАТО в Одесу. Вранці 25 лютого ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook увійшов в Одеський морський торговий порт. Корабель пробув у місті три дні. Метою заходу корабля в Україну було зміцнення взаємодії с партнерами по НАТО та "проведення операції із забезпечення безпеки на морі і підвищення стабільності у цьому регіоні".

Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?Група кораблів НАТО увійдуть в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угруповання кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.