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Кораблі США в Чорному і Азовському морях змінять баланс сил миттєво, – експерт

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Російський флот давно застарів
Російський флот давно застарів / Свідок

Теоретично Росія може зазіхати на інші території. Але практично світ розставив червоні прапорці, і Кремль їх не переходитиме. В тому числі – і в Азовському морі.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Як зазначає експерт, азовська криза пов’язана з кількома факторами – і з кримським мостом, і з тим, що Росія почала перехоплювати наші кораблі, а до того Україна затримувала російські судна. Але гірше, ніж окупація Криму, нічого статися не може.

Москва намагається там, де в них є трошки більше сили, це показати. Зокрема, в Азовському морі. Загроза, що ця криза переросте в щось більше, існує. Але насправді російський флот – бляшанки, термін дії яких давно закінчився. Входження будь-якого корабля США в басейни Чорного і Азовського морів змінюють баланс сил катастрофічно не на користь Росії. І росіяни це добре розуміють,
– підкреслює Микола Давидюк.

При цьому він наголошує: Росія схожі дії робить на півночі – її літаки залітають на території Естонії, Литви, перевіряють судна, які направляються в ці країни. За словами Давидюка, це такий стиль Росії – постійно намагатися залякати всіх. Пасивний військовий кошмар. Тому, наголошує політолог, Україні треба розвивати порти, регіони, налагоджувати торгівлю і швидко вириватися з цієї депресивної зони.

Нагадаємо, Росія продовжує блокувати в Азовському морі судна, які йдуть до або з Маріуполя чи Бердянська. 8 липня берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя. Президент України Петро Порошенко зі свого боку заявив, що Кремль на окупованій нею території збільшує свою військову присутність і завдяки її зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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