"Кораблик на ялинку": офіс омбудсмена долучився до флешмобу на підтримку українських моряків

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини долучився до флешмобу на підтримку полонених українських моряків.

Про це повідомляють у прес-службі офісу Уповноваженого Верховної Ради на Facebook-сторінці.

Читайте також: Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком: зворушливе відео

Відомо, що флешмоб у соцмережах організував Всесвітній рух патріотів України. Ідея полягає в тому, аби прикрасити новорічні ялинки жовто-блакитними корабликами та оприлюднити це в соціальних мережах.

Російська влада незаконно утримує наших героїв у своїх СІЗО і порушує норми міжнародного права. Вони мають бути негайно повернуті на рідну землю,

— заявили в офісі омбудсмена.

Нагадаємо, що у столиці Болгарії Софії активісти влаштували акцію за звільнення захоплених у полон Росією українських моряків, прикрасивши новорічну ялинку жовто-блакитними корабликами. Це символічно, бо дерево презентував країні уряд Москви.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.