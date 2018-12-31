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      "Кораблик на ялинку": офіс омбудсмена долучився до флешмобу на підтримку українських моряків

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      Офіс омбудсмена долучився до флешмобу на підтримку українських моряків
      Офіс омбудсмена долучився до флешмобу на підтримку українських моряків / Фото з відкритих джерех

      Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини долучився до флешмобу на підтримку полонених українських моряків.

      Про це повідомляють у прес-службі офісу Уповноваженого Верховної Ради на Facebook-сторінці.

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      Відомо, що флешмоб у соцмережах організував Всесвітній рух патріотів України. Ідея полягає в тому, аби прикрасити новорічні ялинки жовто-блакитними корабликами та оприлюднити це в соціальних мережах.

      Російська влада незаконно утримує наших героїв у своїх СІЗО і порушує норми міжнародного права. Вони мають бути негайно повернуті на рідну землю,
      — заявили в офісі омбудсмена.

      Нагадаємо, що у столиці Болгарії Софії активісти влаштували акцію за звільнення захоплених у полон Росією українських моряків, прикрасивши новорічну ялинку жовто-блакитними корабликами. Це символічно, бо дерево презентував країні уряд Москви.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Новорічні свята Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Флешмоб
      Джерело: 24 канал
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