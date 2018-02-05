Корчинський придумав незвичний законний спосіб потрапляння російських артистів на територію України
Лідер націоналістичного руху "Братство" Дмитро Корчинський вважає, що тих російських артистів, які підтримують політику Путіна, варто ввозити до України лише в залізних клітках. Крім того, він вважає таких людей не ворогами, а потворами та чудовиськами.
Про це він заявив у ефірі телеканал "112. Україна".
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На думку націоналіста, всі непорозуміння йдуть через неправильні назви, відтак він пропонує називати російських артистів не ворогами, а потворами.
Без сумніву, національній безпеці російські артисти загрози не несуть. Потрібно говорити, що тварин на територію України можна ввозити тільки в залізних клітках і тримати в зоопарках. Якщо ці люди обслуговують окупанта є чудовиськами, тобто тваринами, хай в'їжджають, але ввозити їх треба в залізних клітках,
– наголошує Корчинський.
Тоді, підсумовує політик, ні в кого не буде проблем і буде все нормально.
Нагадаємо, 5 лютого так званий український "чорний список" поповнився ще кількома російськими митцями.