Кордон не на замку: як МЗС збирається рятувати українців, які залишились за кордоном
Для полегшення комунікації посольства та консульства створять спеціальні спільноти та канали "Захист" у соціальних мережах і месенджерах, які доступні у країнах перебування громадян.
Було складно, стає ще складніше. Але за будь-яких обставин МЗС на межі наших можливостей робило, робить і буде робити все, щоб захистити наших громадян за кордоном та допомогти їм.
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Сьогодні я доручив усім закордонним дипломатичним установам України розгорнути програму "Захист". Посольства та Генеральні консульства в усьому світі надаватимуть громадянам України таку підтримку:
– вирішуватимуть питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;
– співпрацюватимуть з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян у разі їх порушення;
– інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;
– інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;
– консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони вашого здоров'я (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);
– опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих наших громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;
– налагоджуватимуть зв'язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.
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Ми в МЗС постійно шукатимемо нові можливості захищати і допомагати.
Для полегшення комунікації посольства та консульства створять спеціальні спільноти та канали "Захист у (назва міста/країни)" у соціальних мережах і месенджерах, які доступні у країнах перебування громадян.
Кордон не на замку (деталі у Держприкордонслужби). Залишається можливість повернення пішки та автотранспортом. Уряд України допомагатиме громадянам з поверненням додому, коли в країні їх перебування стабілізується епідеміологічна ситуація, а також за наявної спроможності МОЗ забезпечити належні умови контролю та обсервації після повернення громадян в Україну.