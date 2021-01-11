На кордонах зі Словаччиною та Польщею – величезні черги з авто: відео
На кордонах зі Словаччиною та Польщею утворились черги з кількох десятків автомобілів. Ймовірно, українці після новорічних свят повертаються на заробітки.
Черги утворились ще ввечері 9 січня, повідомили на сторінці "Кордон онлайн Закарпаття" у фейсбуці.
До теми У перший день локдауну – кілометрові черги з машин на Буковель: фото
У пункті пропуску зі Словаччиною "Малий Березний" стояли 62 машини.
Дивіться відео черг на кордоні:
Яка ситуація на кордоні 11 січня
Станом на ранок 11 січня, за інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, у "Малому Березному" стояли лише 7 автівок. Однак у пункті пропуску "Ужгород" зафіксували аж 110 авто, а у "Тисі" – 50 машин.
А що на кордоні з Польщею
Тут також були великі черги. Наприклад, у пункті пропуску "Шегині" стояли 80 авто, у "Грушеві" – 70, у "Раві-Руській" – 20.
Поділитися новиною