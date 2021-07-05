Сховав наркотики в бороді: на кордоні з Росією затримали винахідливого пасажира

У Харківській області на пункті пропуску Гоптівка затримали пасажира автобуса. Він намагався перевезти у бороді заборонену речовину.

Співробітники митниці та прикордонники виявили у чоловіка поліетиленовий згорток чорного кольору. За його словами, це був канабіс.

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Як виявили наркотики

Заборонену речовину вдалося виявити завдяки службовому собаці Харківської митниці. Після цього чоловік був змушений діставати її з бороди.

Пасажир пояснив, що перевозив канабіс через митний кордон для власного споживання. Однак під час усного декларування він не повідомив про наявність будь-яких заборонених речовин. Відомо, що чоловік прямував до Росії.



Речовину вдалося виявити завдяки службовому собаці / Фото Харківської митниці



Пасажир автобуса прямував до Росії / Фото Харківської митниці

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Наразі щодо пасажира автобуса склали протокол. Поліетиленовий згорток з речовиною сіро-зеленого кольору у нього вилучили.