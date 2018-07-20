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Коридор затемнень: чого не можна робити, щоб не нашкодити здоров'ю

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Коридор затемнень влітку 2018: що робити і як вплине на здоров'я
Коридор затемнень влітку 2018: що робити і як вплине на здоров'я / politeka.net

Світ вступає у коридор затемнень, який почався сонячним затемненням 13 липня, а завершиться місячним затемненням 27 липня 2018 року. І вже 11 серпня земляни побачать чергове сонячне затемнення. Це неперісічне явище має чималий вплив і на організм людини.

Коридор затемнень – що це таке? Це період між затемненнями, дати яких розташовані близько одна до одної. Розпочнеться він 13 липня, а закінчиться 11 серпня.

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Зі слів астрологів, будь-яке затемнення має серйозний вплив як на людину, так і на планету загалом. Сонце відповідає за життєву енергію, волю, силу духу та творчість, а Місяць – за духовний світ, інтуїцію та підсвідомість.

Що цікаво, між усіма трьома затемненнями – 13 липня, 27 липня і 11 серпня минає по два тижні. А дія затемнень відчувається за тиждень до події і ще тиждень після неї. Такий період буде вкрай важким. Всі події, що відбулися у "коридорі затемнень", приймають фатальний характер, і надалі матимуть великий вплив на ваше життя.

У період затемнень необхідно бути обережними. Зокрема, не варто починати нові проекти та планувати подорожі. Також не можна планувати весіль аж до листопада включно – шлюб може бути дуже проблемним і закінчитись розлученням.

via GIPHY

Який вплив має "коридор затемнень" на здоров'я? У період коридору затемнень не варто проводити планові операції – одужання буде затяжним і важким. В "коридорі затемнень" підвищена ймовірність інтоксикацій та отруєнь – тож ретельно контролюйте своє харчування.

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Окрім того, можуть виникати проблеми з зором та вухами, несприятливому впливу піддається і голова. Також можливе погіршення стану здоров'я у людей з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи.

via GIPHY

Що робити, аби уникнути впливу "коридору затемнень"? Не перенапружуйте органи зору, намагайтеся не переохолоджуватися і уникайте протягів. 

У період між затемненнями дозвольте собі повноцінний відпочинок та оздоровчі процедури, намагайтесь перебувати у приємному середовищі та медитуйте.

До слова, ведичне вчення Тантра-Джйотиш рекомендує в періоди затемнень:

- не дивитися на саме затемнення;
- під час затемнення варто залишатись вдома і уникати скупчень людей;
- утриматися від прийняття важливих рішень.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Сонячне затемнення Сонце
Джерело: 24 Канал
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