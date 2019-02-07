Корисні сайти для виборців: що варто дізнатися про кандидата, перш ніж віддати йому свій голос

До президентських виборів залишилося менше, ніж два місяці – вони відбудуться вже 31 березня. Тож журналісти 24 каналу зібрали 5 важливих порад для українських виборців, як перевірити кандидата, за якого плануєш проголосувати.

У Центральну виборчу комісію подали документи для участі у президентських виборах у 2019 році аж 90 осіб, 37 із них ЦВК вже зареєструвала. Перед тим, як віддати свій голос за одного з кандидатів, варто добре підготуватися до виборів та здійснити декілька простих кроків.

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Перевірте, чи є ви у списках виборців

Це можна зробити у відділах Державного реєстру виборців, або ж онлайн в особистому кабінеті, навіть не виходячи з дому. Займе це не більше п'яти хвилин.



Офіційний веб-сайт "Державний реєстр виборців"

Якщо ж у виборчому списку вас немає або дані про вас є неточними чи неповними, необхідно подати заяву до виборчкому не пізніше, як за п'ять днів до дня виборів.

Як проголосувати не за місцем реєстрації – читайте у матеріалі 24 каналу

Дослідіть репутацію кандидата, за якого плануєте голосувати

Для цього є декілька корисних сайтів. Один з них – платформа політичної пам'яті, яку започаткував громадський рух "Чесно". Саме там можна дізнатися про кнопкодавів, прогульників та фігурантів антикорупційних розслідувань.



На веб-сайті можна перевірити не лише окремих політиків, а й цілі партії



Дізнайтеся, хто в команді у кандидата

Це можна зробити на сайті "Посіпаки". Необхідно просто ввести прізвище кандидата, за якого плануєте проголосувати й отримаєте цілий список його помічників. Система дозволяє простежити всі етапи політичної кар'єри об'єктів пошуку.



Відкрита база даних помічників народних депутатів Верховної Ради України

Ознайомтесь з електронними деклараціями чиновника

Зробити це можна на сайті "Декларації". Це – наймасштабніша в Україні спроба електронізувати декларації чиновників та зробити їх легкодоступними для аналізу.



Платформа пропонує чимало цікавої аналітики

Звісно, чиновники не завжди вказують правдиву інформацію про себе. Проте можна побачити, на кого з родичів переписане майно, і хто в родині є власником всіх автомобілів.

Добре проаналізуйте інформацію

Увімкнути критичне мислення – ось найважливіший серед усіх кроків. Перед тим, як проголосувати, добре аналізуйте, всю інформацію, яку отримали.

Що відомо про вибори Президента України 2019 року? Українці сьомий раз будуть обирати очільника держави. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на посаді президента щонайменше 5 років. Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.



Президентські вибори 2019: головні дати