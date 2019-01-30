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      Корисний плейлист: пісні, які допоможуть зробити непрямий масаж серця

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      Музика допоможе зробити непрямий масаж серця
      Музика допоможе зробити непрямий масаж серця / pixabay.com

      У вас більше шансів врятувати людині життя, якщо ви пам'ятаєте "Макарену" – ритм цього танцювального хіта 90-х ідеально підходить для проведення непрямого масажу серця.

      В експерименті іспанських фахівців взяли участь 164 студента-медика з Барселонського університету. Їх розбили на три групи. Одним довелося "реанімувати" навчальний манекен під власний рахунок, інші орієнтувалися на додаток-метроном, треті робили непрямий масаж серця, наспівуючи "Макарену", передає El Español

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      91% тих, хто використовував додаток, витримали відповідний ритм, відмінно впоралися із завданням і 74% тих, хто співав пісню. У контрольній групі лише 24% не витримали ритм.

      Справа в тому, що темп пісні – 103 удари на хвилину, він відповідає рекомендованої частоті натискань на груди (100-120 на хвилину).
      Схожих пісень багато – вчені зібрали з них цілий плейлист. У ньому Gorillaz, The Rolling Stones, Radiohead, Pink Floyd, Мадонна, Вітні Х'юстон, Іггі Поп, Сінатра, Том Вейтс і інші.

      Як робити непрямий масаж серця: дивіться відео 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Музика Здоров'я Медицина
      Джерело: 24 Канал
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