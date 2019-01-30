Корисний плейлист: пісні, які допоможуть зробити непрямий масаж серця

У вас більше шансів врятувати людині життя, якщо ви пам'ятаєте "Макарену" – ритм цього танцювального хіта 90-х ідеально підходить для проведення непрямого масажу серця.

В експерименті іспанських фахівців взяли участь 164 студента-медика з Барселонського університету. Їх розбили на три групи. Одним довелося "реанімувати" навчальний манекен під власний рахунок, інші орієнтувалися на додаток-метроном, треті робили непрямий масаж серця, наспівуючи "Макарену", передає El Español

Читайте також: Серіал допоміг чоловіку врятувати життя

91% тих, хто використовував додаток, витримали відповідний ритм, відмінно впоралися із завданням і 74% тих, хто співав пісню. У контрольній групі лише 24% не витримали ритм.

Справа в тому, що темп пісні – 103 удари на хвилину, він відповідає рекомендованої частоті натискань на груди (100-120 на хвилину).

Схожих пісень багато – вчені зібрали з них цілий плейлист. У ньому Gorillaz, The Rolling Stones, Radiohead, Pink Floyd, Мадонна, Вітні Х'юстон, Іггі Поп, Сінатра, Том Вейтс і інші.

Як робити непрямий масаж серця: дивіться відео

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.