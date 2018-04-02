Чи насправді шкідливо їсти хліб: пояснення експерта

Хтось каже, що хліб – це шкідливі порожні вуглеводи, і якщо їсти хліб, то можна поправитися. А виявляється, що якщо знати в який спосіб і який хліб їсти, то він навіть корисний.

Гастроентеролог Анна Юркевич, автор блогу про правильне харчування і здоров'я травної системи розповіла найцікавіші деталі про хліб, та як його їсти, щоб він не нашкодив, йдеться у виданні Lifehacker.

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Мода на низьковуглеводні дієти

На сьогоднішній день немає переконливих наукових досліджень, які доводять користь таких обмежень для відносно здорової людини. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб частка вільних цукрів в нашому раціоні становила менше 5% сумарної енергії, що відповідає приблизно 5-6 чайних ложок цукру, тобто під строгий контроль потрапляє насамперед цукор.

Що стосується питомої ваги інших вуглеводів в нашому раціоні, то вони повинні складати 50-60% від добової енергетичної потреби. Це означає, що хліб (якщо не посипати його цукром) можна їсти.

Мода на безглютенову дієту

Є таке відносно рідкісне захворювання – целіакія, при якому у відповідь на вживання глютену (це білок, який зустрічається в першу чергу в пшениці) розвивається запальна реакція. В результаті реакції руйнуються ворсинки слизової тонкого кишечника, що, як правило, супроводжується різними неприємними симптомами. Люди, у яких целіакії немає, а таких більшість, прекрасно справляються з глютеном.

Однак існує категорія пацієнтів, у яких немає характерних ознак целіакії, але у відповідь на вживання глютену з'являються характерні симптоми: діарея, здуття, біль у животі. Це явище носить назву гіперчутливість до глютену. Вона може зустрічатися, наприклад, у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника. У такій ситуації необхідно виключити з раціону глютен і поспостерігати за зміною свого самопочуття впродовж декількох тижнів

Всім іншим можна їсти хліб – це джерело вуглеводів. Звичайно ж, в помірній кількості: ваша фігура не постраждає від одного-двох шматочків хліба в день.

Який хліб найкорисніший, а який - шкідливий

Про користь хліба можна судити на основі його складу: грубо кажучи, чим менше інгредієнтів, тим краще. Також бажано, щоб борошно, з якого складається хліб, був цільнозерновим. Воно багатше на корисні нутрієнти і клітковину, що сприяє кращій роботі кишечника.

Коли ми їмо хліб з цільнозернового борошна, то різких стрибків інсуліну (на відміну від вживання хліба з пшеничного борошна вищого гатунку не спостерігається, а це означає, що так ми довше відчуваємо ситість.

Рецепт приготування домашнього хліба

450 грам цільнозернового борошна (краще навпіл житнього та пшеничного);

Третина чайної ложки соди;

1 чайна ложка солі;

375-400 грам кефіру.

Варто додати, що хліб краще їсти охолодженим. В цьому відношенні він більше схожий на клітковину і є більш корисним.