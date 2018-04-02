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Чи насправді шкідливо їсти хліб: пояснення експерта

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Шкідливий чи корисний хліб
Шкідливий чи корисний хліб / Фото з відкритих джерел

Хтось каже, що хліб – це шкідливі порожні вуглеводи, і якщо їсти хліб, то можна поправитися. А виявляється, що якщо знати в який спосіб і який хліб їсти, то він навіть корисний.

Гастроентеролог Анна Юркевич, автор блогу про правильне харчування і здоров'я травної системи розповіла найцікавіші деталі про хліб, та як його їсти, щоб він не нашкодив, йдеться у виданні Lifehacker.

Читайте також: Які продукти не можна їсти натщесерце: поради дієтологів

Мода на низьковуглеводні дієти

На сьогоднішній день немає переконливих наукових досліджень, які доводять користь таких обмежень для відносно здорової людини. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб частка вільних цукрів в нашому раціоні становила менше 5% сумарної енергії, що відповідає приблизно 5-6 чайних ложок цукру, тобто під строгий контроль потрапляє насамперед цукор.

Що стосується питомої ваги інших вуглеводів в нашому раціоні, то вони повинні складати 50-60% від добової енергетичної потреби. Це означає, що хліб (якщо не посипати його цукром) можна їсти.

Мода на безглютенову дієту

Є таке відносно рідкісне захворювання – целіакія, при якому у відповідь на вживання глютену (це білок, який зустрічається в першу чергу в пшениці) розвивається запальна реакція. В результаті реакції руйнуються ворсинки слизової тонкого кишечника, що, як правило, супроводжується різними неприємними симптомами. Люди, у яких целіакії немає, а таких більшість, прекрасно справляються з глютеном.

Однак існує категорія пацієнтів, у яких немає характерних ознак целіакії, але у відповідь на вживання глютену з'являються характерні симптоми: діарея, здуття, біль у животі. Це явище носить назву гіперчутливість до глютену. Вона може зустрічатися, наприклад, у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника. У такій ситуації необхідно виключити з раціону глютен і поспостерігати за зміною свого самопочуття впродовж декількох тижнів

Всім іншим можна їсти хліб – це джерело вуглеводів. Звичайно ж, в помірній кількості: ваша фігура не постраждає від одного-двох шматочків хліба в день.

Який хліб найкорисніший, а який - шкідливий

Про користь хліба можна судити на основі його складу: грубо кажучи, чим менше інгредієнтів, тим краще. Також бажано, щоб борошно, з якого складається хліб, був цільнозерновим. Воно багатше на корисні нутрієнти і клітковину, що сприяє кращій роботі кишечника.

Коли ми їмо хліб з цільнозернового борошна, то різких стрибків інсуліну (на відміну від вживання хліба з пшеничного борошна вищого гатунку не спостерігається, а це означає, що так ми довше відчуваємо ситість.

Рецепт приготування домашнього хліба

450 грам цільнозернового борошна (краще навпіл житнього та пшеничного);

Третина чайної ложки соди;

1 чайна ложка солі;

375-400 грам кефіру.

Варто додати, що хліб краще їсти охолодженим. В цьому відношенні він більше схожий на клітковину і є більш корисним.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Поради Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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