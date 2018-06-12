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Користь і шкода шоколаду: топ-5 популярних міфів

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Шоколад: корисні властивості
Шоколад: корисні властивості / unsplash.com

Шоколад – одні з найлюбленіших солодощів серед дітей та дорослих. Та навколо його користі чи шкоди для організму постійно точаться запеклі дискусії.

Вчені вирішили спростувати кілька найпопулярніших міфів про шоколад. пише Аif.

Від гіркого шоколаду не повніють

Таким міфом себе заспокоюють ласуни. Але насправді – якщо їсти багато шоколаду, то ви таки наберете зайву вагу. І це не залежить – їсте ви чорний чи молочний шоколад, адже кількість калорій в ньому майже однаково.

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Єдине, що може рятувати під переїдання солодощів це те, що гіркого шоколаду багато з'їсти не вийде.

Якщо шоколад не гіркий, то це сурогат

Зі слів медиків, і молочний, і білий шоколад є більш калорійними, вони не є корисними для фігури. Різні види шоколаду не називають сурогатом.

Шоколад покращує настрій

Цукор з кофеїном, що є у складі шоколаду, провокують вироблення гормону радості у крові, але це діє якихось 30 хвилин. Тож не чекайте, що шоколад підніме настрій на увесь день.

Гіркий шоколад не шкодить зубам

На жаль, це не так. Науковцями доведено, що будь-який шоколад, у складі якого є хоч трохи цукру, шкодить зубній емалі. Тож після його вживання рекомендують прополоскати рот або почистити зуби.

Шоколад викликає алергію 

Вчені не знайшли алергенних властивостей у шоколаді. Алергія на шоколад може розвинутись через індивідуальну нетерпимість компонентів шоколаду людиною.

Якщо протягом дня не їсти понад 50 грамів чорного шоколаду – він не завдаватиме шкоди організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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