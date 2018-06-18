Користь від бананів серйозно залежить від їхнього кольору

Банани корисні за рахунок високого вмісту калію і ряду інших речовин. Однак, експерти радять при виборі бананів дивитися на їх колір.

Найвища дієтична цінність у зелених бананів. У них є нетравний крохмаль, який сприятливо позначається на мікрофлорі кишечника і знижує ризик раку товстого кишечника.

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Плюс, зелені банани сприяють виробленню в тілі глюкагону, що прискорює обмін речовин. І, звичайно, в зелених бананах багато калію, що знижує тиск.

У свою чергу, жовті банани багаті антиоксидантами, підсилюють імунний захист, активізують виробництво дофаміну. Також це відмінне джерело вуглеводів - чистої енергії. У жовтих бананах зберігається високий рівень калію, а ще є магній у високій концентрації (укупі виходить ідеальний продукт для серцево-судинної системи).

Банани коричневого кольору – максимально стиглі – відрізняються великою часткою цукру, що полегшує їх засвоєння. До того ж, в них можна знайти триптофан, що допомагає боротися з депресією і безсонням. Ще одне спостереження: в бананах, у яких починає чорніти шкірка, але не м'якоть, вироблятися потужний антиоксидант з протираковими властивостями.

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