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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Користь від знищення Америкою авіабаз Асада в Сирії буде невеликою, – The Wall Street Journal

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Користь від авіаударів США по Сирії буде невеликою
Користь від авіаударів США по Сирії буде невеликою / The Times of Israel

Для США у найближчі кілька днів немає необхідності в символічному ударі по Сирії, який лише підкріпив би твіт-погрозу Дональда Трампа Росії, написаний в середу. Невеликою буде і користь від знищення однієї-двох авіабаз Асада, оскільки РФ, Іран та Сирія сприймуть це як "дешеву плату" за свої дії в регіоні цього року.

Про це пише The Wall Street Journal.

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На думку видання, у надзвичайно важкій ситуації, що склалася в Сирії, головним завданням США є формулювання відповіді, яка буде працювати на стримування.

Слово "стримування" – ключове. Минулорічний удар ракетами Tomahawk (по сирійському аеродрому у квітні 2017 року – "24") міг би стати фактором стримування, якби після нього були вжиті інші заходи. Але цього не сталося. Путін, Асад і Хаменеї (лідери РФ, Сирії та Ірану відповідно – "24") зробили висновок, що це був лише жест, і продовжили діяти. Ізраїль вже усвідомив, в чому різниця і що поставлено на кін. Його бойові літаки завдали багаторазові удари по військових цілях у Сирії, спрямовані проти Ірану і "Хезболли",
– зауважує газета.

WSJ вважає за краще, аби Трамп дав своїй команді національної безпеки та її союзникам "час на формування стратегії, яку світ визнає довгостроковою обіцянкою стримування російської та іранської агресії в регіоні, а також "звірячих" атак Асада на власне цивільне населення.

Необхідно істотно послабити військовий потенціал сирійського режиму. Цілком можливо, що це буде включати викриття блефу Путіна щодо супутніх втрат серед росіян, йдеться у редакційній статті.

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Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.

Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. У РФ натомість пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію".

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Війна у Сирії Іран
Джерело: 24 Канал
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