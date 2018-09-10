13:41
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Користувачі Android отримуватимуть вигоду за активність у Google Play

220 Читать новость на русском
Google Play запускає власний кешбек
Google Play запускає власний кешбек / Соцмережі

Магазин додатків, ігор, музики, фільмів, книг Google Play готується до запуску власної програми лояльності.

Про це повідомляє XDA.

Читайте також: Google дозволить грати в ігри з Play Store, не завантажуючи їх

Зазначається, що команда розробників ресурсу, дослідивши системний код каталогу додатків, з’ясувала, що Google має намір запустити систему винагород.

Так, за кожну здійснену в Google Play покупку користувачі будуть отримувати бонусні бали (для США, імовірно, буде 1 бал за кожний витрачений долар), які потім зможуть витратити на інші додатки, мікротранзакції або зарахувати на свій рахунок в сервісі Google Play Credit.

Як довідалися фахівці, має бути кілька рівнів системи: бронза, срібло, золото, платина та алмаз – статус підвищуватиметься відповідно до кількості покупок в магазині. Крім того, з кожним новим рівнем кешбек, можливо, буде збільшуватися.

Поки ані про дату релізу, ані про особливості нової системи у Google нічого не говорять.

Проте фахівці вже висловлюють думку, що таким чином компанія розраховує підвищити активність в каталозі, збільшивши тим самим продажі додатків і власні доходи. Адже, як випливає з доповідей аналітиків, користувачі Android роблять покупки в Google Play не так охоче, як, до прикладу, власники пристроїв на iOS у App Store.

До слова, нещодавно компанія Google повністю переробила здійснення покупок всередині Android-додатків, зробивши процес оплати простішим і зручнішим.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Гроші Додатки Google Google Play Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сьогодні, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сьогодні, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
сьогодні, 08:04 Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 вересня, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
9 вересня, 20:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук