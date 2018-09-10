Користувачі Android отримуватимуть вигоду за активність у Google Play

Магазин додатків, ігор, музики, фільмів, книг Google Play готується до запуску власної програми лояльності.

Про це повідомляє XDA.

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Зазначається, що команда розробників ресурсу, дослідивши системний код каталогу додатків, з’ясувала, що Google має намір запустити систему винагород.

Так, за кожну здійснену в Google Play покупку користувачі будуть отримувати бонусні бали (для США, імовірно, буде 1 бал за кожний витрачений долар), які потім зможуть витратити на інші додатки, мікротранзакції або зарахувати на свій рахунок в сервісі Google Play Credit.

Як довідалися фахівці, має бути кілька рівнів системи: бронза, срібло, золото, платина та алмаз – статус підвищуватиметься відповідно до кількості покупок в магазині. Крім того, з кожним новим рівнем кешбек, можливо, буде збільшуватися.

Поки ані про дату релізу, ані про особливості нової системи у Google нічого не говорять.

Проте фахівці вже висловлюють думку, що таким чином компанія розраховує підвищити активність в каталозі, збільшивши тим самим продажі додатків і власні доходи. Адже, як випливає з доповідей аналітиків, користувачі Android роблять покупки в Google Play не так охоче, як, до прикладу, власники пристроїв на iOS у App Store.

До слова, нещодавно компанія Google повністю переробила здійснення покупок всередині Android-додатків, зробивши процес оплати простішим і зручнішим.