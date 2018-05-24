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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Користувачі масово скаржаться на iPhone X

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Користувачі скаржаться на iPhone X
Користувачі скаржаться на iPhone X / cnet.com

На форумах Reddit і офіційному форумі Apple з'явилося чимало скарг від користувачів, які не задоволені роботою основної камери iPhone X. За свідченням користувачів, ця камера часто тріскається.

Про це пише видання tehnot.com.

Власники смартфонів переконують, це відбувається спонтанно. На думку деяких постраждалих, причиною стали перепади температури.

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Вони наголошують, що офіційна гарантія на подібні пошкодження не поширюється, а ціна заміни камери дуже висока – 549 доларів (14 200 гривень).

Компанія Apple наразі не відреагувала на ситуацію. Щоправда, не можна виключати, що причиною пошкоджень стало носіння смартфона в сумці або кишені, де скло могло подряпатися. Тож звинувачувати у всьому компанію передчасно. 

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Теги: Техно Смартфони iPhone
Джерело: 24 Канал
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