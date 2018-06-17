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Користувачі мережі гостро розкритикували фото Алли Пугачової: деталі

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Користувачі мережі гостро розкритикували фото Алли Пугачової
Користувачі мережі гостро розкритикували фото Алли Пугачової / Фото з вільних джерел

Російський гуморист Максим Галкін, який є чоловіком 69-річної Алли Пугачової, полюбляє ділитись знімками з їх сімейного життя. Однак одне фото спричинило резонанс в мережі.

Максим Галкін разом із дітьми вирушив на відпочинок. Для цього відомий російський гуморист обрав сонячний Кіпр. Однак на кадрах не виднілась обраниця чоловіка – Алла Пугачова, відтак у мережі припускали, що співачка залишилась вдома та не приєдналась до сімейної мандрівки. Тому Максим Галкін виправив ситуацію, розмістивши знімок своєї коханої в Instagram.

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"Радий, коли моя кохана щаслива", – романтично написав Максим Галкін під фото. 

На знімку Алла Пугачова радісно посміхається перед камерою. На зірці видніється чорне вбрання та капелюх. Пляжний образ Алли Пугачової викликав двоякі відгуки: одні милувались знімком та засипали артистку компліментами, інші – з осудом прокоментували фото. 

 

Обличчя співачки знято зблизька, що й викликало шквал коментарів у підписників. Користувачі мережі запідозрили, що артисти надмірно використовують Photoshop, оскільки лице "Примадонни" аж занадто молодо виглядає, як на її поважний вік. "Нічого від Алли не залишилось", "Чи то забагато Photoshop, чи то хірургічного втручання. Але можна впізнати тільки її очі, посмішка взагалі іншої людини", "Що у неї з обличчям?", "Алла тут сама на себе не схожа", "Хвала пластичної хірургії", "Неприродно, як і все у них", "Людина-жах", – гнівно писали люди.

Теги: Музика LifeStyle відпочинок
Джерело: 24 Канал
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