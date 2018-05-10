Користувачі по всьому світу втратили доступ до Instagram

У роботі сервісу Instagram трапився серйозний збій. Користувачі у всьому світі скаржаться на роботу соцмережі.

Про це свідчать дані downdetector.com.

Як повідомляють користувачі, виникають проблеми з доступом до соцмережі. Також несправності виникають із роботою функцій Instagram – не вантажаться фотографії або не оновлюється стрічка.

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Найбільше скарг надходить із Європи, східної частини Великобританії, США, і південно-східних регіонах Австралії. Також карта свідчить, що проблеми виникають і в українських користувачів.

Збій у роботі Instagram