15:40
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Користувачі скаржаться на серйозну проблему у роботі iPhone

778 Читать новость на русском
Користувачі скаржаться на роботу iPhone
Користувачі скаржаться на роботу iPhone / unsplash.com

Користувачі iPhone масово скаржаться на швидку витрату заряду акумулятора. Про це вони пишуть на форумах Apple. Вони стверджують, це почалось після оновлення прошивки iOS 11.4.

Про це повідомляє tehnot.com.

Так, на сайті Apple зібрано понад 33 сторінок скарг на цю тему. Зокрема, власники смартфонів повідомляють, що iPhone став аномально швидко розряджатися навіть при неактивному використанні.

Читайте також: Аналітики назвали найпопулярніший смартфон у світі

"Мій iPhone 6 працював чудово, поки я не оновився до iOS 11.4. Батарея розряджається швидко навіть якщо я не використовую смартфон. Раніше він працював день, а тепер тільки півдня", – пише один з користувачів.

Ще один користувач повідомив, що виявив за допомогою додатку цікавий факт: 50% заряду витрачає "Точка доступу" для роздачі Wi-Fi іншим пристроям, незважаючи на те, що він ніколи її не включав.

У компанії Apple наразі ніяк не коментують проблему.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 283
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сьогодні, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 528
Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
сьогодні, 12:00 Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
Блог Медіа 2567
Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
сьогодні, 11:01 Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
Яніна Ткачук 646
Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
сьогодні, 10:05 Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
652
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук