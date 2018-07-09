Користувачі скаржаться на серйозну проблему у роботі iPhone

Користувачі iPhone масово скаржаться на швидку витрату заряду акумулятора. Про це вони пишуть на форумах Apple. Вони стверджують, це почалось після оновлення прошивки iOS 11.4.

Про це повідомляє tehnot.com.

Так, на сайті Apple зібрано понад 33 сторінок скарг на цю тему. Зокрема, власники смартфонів повідомляють, що iPhone став аномально швидко розряджатися навіть при неактивному використанні.

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"Мій iPhone 6 працював чудово, поки я не оновився до iOS 11.4. Батарея розряджається швидко навіть якщо я не використовую смартфон. Раніше він працював день, а тепер тільки півдня", – пише один з користувачів.

Ще один користувач повідомив, що виявив за допомогою додатку цікавий факт: 50% заряду витрачає "Точка доступу" для роздачі Wi-Fi іншим пристроям, незважаючи на те, що він ніколи її не включав.

У компанії Apple наразі ніяк не коментують проблему.

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