Користувачі WhatsApp повідомили про масштабний збій в месенджері

В роботі месенджера WhatsApp стався черговий збій. Найбільше постраждали користувачі із Європи. Повідомляється, що проблеми виникли із підключенням та обміном повідомленнями.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Більшість користувачів WhatsApp скаржаться на проблеми із підключенням в месенджері, а ще близько третини заявляють, що не можуть отримувати повідомлення.

Варто зазначити, що найбільше постраждали користувачі додатку із Європи, зокрема жителі Нідерландів, Бельгії, Франції, Німеччини, Данії, Англії, Австрії, Чехії та інших країнах. Також повідомлення про проблеми надходять із Південної Африки, Індонезії, Малайзії та Гонконгу. Не оминули збої й Сполучених штатів, тут без функцій месенджера лишилися кілька штатів, а також про проблеми повідомляють і жителі Канади.

Велика кількість користувачів повідомила про збої в WhatsApp в іншій соціальній мережі – Twitter.

WhatsApp is downwhat a relief pic.twitter.com/XCzs6LC3H3 — Pearly papa Pearl (@StunnaMPB) 14 червня 2018 р.