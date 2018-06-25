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Користувачі завантажили мобільний браузер Microsoft Edge більше 5 мільйонів разів

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Користувачі завантажили браузер Microsoft Edge більше 5 мільйонів разів
Користувачі завантажили браузер Microsoft Edge більше 5 мільйонів разів / Фото з вільних джерел

В грудні минулого року стало відомо, що мобільний браузер Microsoft Edge користувачі скачали із магазину додатків Google Play більше мільйона разів. Проте цього року браузер може встановити новий вражаючий рекорд.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Через півроку Microsoft Edge подолав ще одну важливу позначку: користувачі мобільних пристроїв, які працюють під управлінням операційної системи Android, завантажили цей браузер вже більше 5 мільйонів разів. При збереженні темпів зростання кількість завантажень може перевищити позначку 10 мільйонів завантажень до кінця року.

Варто зазначити, що мобільний браузер Microsoft Edge підтримує загальний доступ до закладок та історії переглядів, спільне використання логінів і паролів. Користувачам доступні голосовий пошук, приватний режим, а також можливість почати перегляд сторінок на ПК і продовжити на смартфоні або ж навпаки.

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Теги: Техно Інтернет Microsoft Google Play
Джерело: 24 Канал
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