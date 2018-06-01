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Користувачі звинувачують Xiaomi в плагіаті реклами

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Xiaomi звинувачують у плагіаті реклами
Xiaomi звинувачують у плагіаті реклами / Скріншот з відео

Мережею ширяться повідомлення, що китайський виробник техніки Xiaomi безсовісно вкрав не лише ідею дизайну власного флагману Mi 8 в Apple, але й бездумно скопіював рекламу компанії з Купертіно.

Про це йдеться на сайті iphones.ru.

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Вчора, 31 травня, Xiaomi провела закриту презентацію, яку приурочили до 8-річчя компанії. Виробник анонсував одразу три нових флагмани Mi 8 в різних модифікація, проте спостережливі користувачі стверджують, що дизайн нових смартфонів запозичили у iPhone X. Зокрема, півострівок під сенсори, технологію 3D-розпізнавання облич, анімодзі, дизайн смартфону загалом та розміщення камери.

Окрім цього, в смартфонах можна знайти ще кілька схожих нюансів. Але не лише Xiaomi грішить копіюванням дизайну, тому особливо осуджувати компанію не варто. Проте ще більшій критиці піддалася реклама компанії. Приміром, в офіційному презентаційному ролику фірмової оболонки Android MIUI 10, користувачі помітили чимало збігів з рекламою iPhone X, яка вийшла ще в 2017 році.

Наприклад, стверджується, що в рекламі двох компаній дуже схожий відеоряд та подача, ідентична структура музики, ідентичний темп музики та тривалість відеоролика. Звісно, ви можете з цим не погодитись, тому можете самі порівняти дві реклами.

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Офіційна реклама iPhone X, яку продемонстрували в 2017 році – дивіться відео

Відеоролик з презентації MIUI 10 від Xiaomi – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Xiaomi Apple iPhone Китай
Джерело: 24 Канал
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