Ми подивилися на пандемічний період в Україні не з погляду паніки, постійних заяв, обіцянок чи звинувачень. Подивилися з погляду цифр, бо саме вони не брешуть.

До теми У червону зону можуть потрапити ще 4 області: обмеження можуть посилити вже цього тижня

Зрозуміли, що підготовки і рішучі кроки перетворилися в хаос, на якому хтось ще й добряче заробив.

Березень 2020 року

Перший хворий на коронавірус в Україні. Нові Санжари. Паніка трясла всіх, заганяючи в аптеки і гіпермаркети. Люди вигрібали медичні маски і антисептики, які раніше купували хіба задля "годиться", потім вигрібали і респіратори. Навіть будівельні, які ніяк не допомагають від хвороби.

Потім добралися до спирту, гліцерину, медичних рукавичок. Банальні товари, які до того нікому не були потрібні, дорожчали в десятки разів і зникали з прилавків.

Перший локдаун. Вулиці порожніли, полиці з крупами, сіллю і сірниками – теж. Всіх добряче трясло, державні закупівлі теж. Всі розуміли, що треба щось купувати. Однак ніхто не розумів, що саме.

Лікарні замовляли взагалі все, до чого можуть дотягнутися. Довго так продовжуватися не могло, тож чиновники почали дивитися, що там є у прогресивніших сусідів.

"Ковідні" закупівлі

Подивилися, подумали і створили новий інструмент – "ковідні" закупівлі.

Україна на той момент знайшла доволі продуктивний баланс між цією швидкістю і прозорістю. Була надана можливість замовникам закуповувати швидко прямими договорами з обов'язковою публікацією фактів потім в системі. Постфактум хоча б. Василь Задворний Гендиректор ProZorro

І звучить же справді непогано, правда? Все це треба було якось внормувати, тож парламент проголосував закон, яким вивів "ковідні" закупівлі з-під дії вже звичного тендерного законодавства. Кабмін видав свою постанову, куди вписав все те, що можна купувати без торгів. За один день. На будь-які суми. Повний карт-бланш.

Однак державу просто так не проведеш. Вона має контролюючі органи. Вони вирішили, що за "ковідними закупівлями" будуть стежити.

"В Україні державних замовників є майже 34 тисячі. І відстежити, хто що закуповує – це теж питання доволі проблематичне. Тому в закупівлях почали з'являтися ремонти, харчування, меблі – все що завгодно. І це питання контролю", – зазначив Задворний.

За весь цей час було підписано майже 200 тисяч "ковідних" контрактів і витрачено 35 мільярдів гривень. Це будівництво 2 Подільсько-воскресенських мостів в Києві, вже навіть з урахуванням потенційних відкатів і крадіжок. Божевільна сума. У порівнянні з цим штрафи за можливі порушення виглядають просто сміховинно.

Передбачена відповідальність – штрафні санкції. Від 25 тисяч 500 гривень до 51 тисячі гривень. Ці порушення виявляють,

– зауважила експертка з питань публічних закупівель Тетяна Руденко.

Аудитори справді намагалися якось за процесом стежити. У квітні вони прозвітували про знайдені порушення на 407 мільйонів гривень. Прозвітували і про штрафи. Однак до 51 тисячі гривень штрафу за уникнення торгів та можливість прокрутити мільйони. Їх таки прокручували. Ось найяскравіші приклади.

Харків

Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги. Там у приватної контори "Білімед" замовили 4 апарати штучної вентиляції легенів. Річ для нинішнього часу потрібна, жодних сумнівів. Однак лікарня заплатила за апарати, подумала і заплатила ще 654 тисячі гривень. За що? Ніби як ПДВ.

То в чому проблема? Просто Кабмін дозволив податку на таких закупівлях не платити, тож сума пішла… Сума просто пішла.

Що таке 654 втрачені тисячі в умовах пандемії? 30 тисяч захисних масок, 11 електрокардіографів ЮКАРД чи 32,5 тисячі кубометру медичного кисню. Однак дозволили витрачати як хочеться? Дозволили. Гуляй, душа.

Зверніть увагу З COVID-фонду вважаємо викраденими 124 мільйони гривень, – голова Держаудитслужби

Немедичні установи

Бензин, дизель, газ. З COVID-19 в'яжуться вони не дуже. Та і в переліку того, що можна купувати за "ковідною" процедурою їх немає. Можна було б зрозуміти, якщо це закупівля для лікарні, швидкі ж треба заправляти. Однак ні, чимала частка цих закупівель припала на зовсім немедичні установи:

Балаклійську міську раду;

Виноградівську РДА;

пожежну частину на Львівщині і ще багато-багато інших.

Купували в кого хотіли і за скільки хотіли. Навколо хаос, хто там буде розбиратися, правда?

Кропивницький і Херсон

У Кропивницькій виправній колонії за "ковідною" процедурою закупились кормом для собак. І ні, це ще не найпекельніше. Головне управління Національної поліції в Херсонській області зробило хід у відповідь, замовивши за "ковідною" процедурою боксерський шолом за майже 13 тисяч гривень. Когось, схоже, сильно били по голові.

Цікаво Справу про закупівлю вакцин у часи Степанова закрили: порушень не знайшли

Більше пекла, більше. Новорічні подарунки необхідні для протидії пандемії або профілактики – так принаймні подумали в Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради. Подумали і вирішили купити ці подарунки саме за "ковідною" процедурою.

На що витрачали "ковідні" гроші інші установи – дивіться у програмі.