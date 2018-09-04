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Корнелл і Честер не вчиняли самогубство, їх просто вбили: Чемеров озвучив вражаючу версію

901 Читать новость на русском
Самогубство чи вбивство?
Самогубство чи вбивство? / 24 канал

Український музикант і продюсер, фронтмен гранж-гуртів "Димна Суміш" і The Gitas Олександр Чемеров озвучив шокуючу версію загадкової загибелі культових фронтменів американських рок-бендів Linkin Park і Saundgarden Честера Беннінгтона і Кріса Корнелла у 2017 році.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas.

Я чув, що Корнелл не вчиняв самогубство. Його, як і Честера з Linkin Park, просто вбили… У них була організація, яка мала виявити для преси головних людей у шоу-бізі, які є насильниками і криміналітетом. Їхнє вбивство може бути справою рук тих десятка головних продюсерів, які коїли щось дуже страшне і боялись оприлюднення, 
– прокоментував музикант. 


Сашко Чемеров

До того ж, він вважає, що поширена думка, мовляв, гранж вбиває – просто красивий міф. І додає, що в своєму житті навчився відмежовувати драму від реальності. 

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"Я мав багато драм у житті, які сам притягував за вуха. Але десь у 2010-му все переосмислив і відділив драму від реальності. Як на мене, драма існує для творчості, а реальне життя – є реальним життям, і не можна це змішувати", – сказав Чемеров.

Теги: Музика Новини України LifeStyle Скандал Втрати
Джерело: 24 канал
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