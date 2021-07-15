Це нібито свідчило б про патріотичну владу у Харкові. Про це глава партії "Слуга народу" заявив журналістам під стінами парламенту.
Важливо Рада проголосувала за відставку Авакова
Я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це буде остаточна крапка в питанні "Харьков – русский город",
– сказав Корнієнко.
Нардеп переконаний, що Аваков за 10 років не дав підстав сумніватися у своїй патріотичності. Політик сказав, що ексміністр має господарські якості.
Що треба знати про відставку Авакова
- Аваков написав заяву про відставку 13 липня. Тоді ж президент Володимир Зеленський запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського – очільника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- Монастирський погодився, однак зізнався, що це було складне рішення.
- Рада 15 липня віддала 291 голос за відставку міністра.
Коли будуть вибори мера Харкова
- Після перемоги на місцевих виборах у 2020 році попередній очільник Харкова Геннадій Кернес помер.
- Наразі місто фактично очолює Ігор Терехов.
- Проте нові вибори мера у Харкові призначили на 31 жовтня.