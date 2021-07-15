Найкраща кандидатура, – Корнієнко про шанси Авакова стати мером Харкова

Це нібито свідчило б про патріотичну владу у Харкові. Про це глава партії "Слуга народу" заявив журналістам під стінами парламенту.

Важливо Рада проголосувала за відставку Авакова

Я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це буде остаточна крапка в питанні "Харьков – русский город",

– сказав Корнієнко.

Нардеп переконаний, що Аваков за 10 років не дав підстав сумніватися у своїй патріотичності. Політик сказав, що ексміністр має господарські якості.

Що треба знати про відставку Авакова

Аваков написав заяву про відставку 13 липня. Тоді ж президент Володимир Зеленський запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського – очільника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Монастирський погодився, однак зізнався, що це було складне рішення.

Рада 15 липня віддала 291 голос за відставку міністра.

Коли будуть вибори мера Харкова